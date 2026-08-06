Continúa en estado grave el hombre que fue atropellado en Alfonso Molina, en A Coruña

Una de las personas que fue atropellada el pasado lunes por la tarde en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Se trata de un hombre joven que permanece en estado grave. La otra persona, una mujer también joven, resultó herida y permanece ingresada en planta.

El parte médico indica que el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia del accidente y continúa bajo vigilancia intensiva., mientras que la mujer sufrió golpes y contusiones.

El accidente se produjo a la altura de la Fábrica de Armas, muy cerca de la parada de autobús, donde los dos jóvenes fueron alcanzados por una mujer que perdió el control de su vehículo y los atropelló.

En las pruebas policiales posteriores, la conductora dio positivo en el test de alcohol y drogas.

Dos de los heridos en el incendio de Cuatro Caminos siguen ingresados

Además, dos de los once heridos del incendio que se registró en la calle Nicomedes Pastor Díaz de Cuatro Caminos el pasado domingo continúan también en el hospital.

En su caso, ambas personas están en la Unidad de Quemados del CHUAC, donde permanecen con quemaduras leves y daños por intoxicación por inhalación de humo.

El incendio se declaró hacia las 02:00 horas del domingo a raíz de la explosión de un patinete eléctrico.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Extinción de Incendios de A Coruña, Policía Local, Policía Nacional, 061 y Cruz Roja, que trabajaron en la extinción del fuego, la evacuación de los residentes y la atención a las personas afectadas.

La alcaldesa, Inés Rey, y las concelleiras Montse Paz y Nereida Canosa también se desplazaron hasta el lugar para coordinar la asistencia a las personas afectadas.