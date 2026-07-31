La dificultad de coger un taxi en A Coruña en agosto: largas colas en las paradas pese al refuerzo

Taxis circulan por la Marina y usuarios esperan por la llegada de vehículos en una cola en Los Cantones. Quincemil

Las paradas del transporte público reúnen a sus usuarios en distinto número, según el momento del día. Por el bus urbano se espera a que el de cada línea llegue a ese punto de recogida, al igual que por el taxi cuando no hay ningún vehículo en la parada. Pero todos los veranos en A Coruña este servicio atrae mayor demanda, no siempre fácil de satisfacer.

Con los conciertos del festival Morriña el fin de semana pasado, los taxistas ya comprobaron la alta demanda por la tarde y por la noche, tanto para ir como volver de los espectáculos. En varios momentos no hubo vehículos en paradas céntricas como Los Cantones, la plaza de Ourense y la avenida Rubine, y en alguna se crearon extensas colas de personas que asumieron largos tiempos de espera.

"No es nada nuevo, ocurre cada año. El buen clima y los eventos y ferias en la ciudad disparan la demanda. Las licencias son las que son [519], no puede haber más, y hay taxistas que refuerzan los turnos para atender al público, sobre todo de noche", resume el presidente de la asociación Teletaxi, Ricardo Villamisar.

Las colas largas persisten, como se pudo advertir el viernes y sábado pasados en el centro de la ciudad. Pero Villamisar apunta que "la rotación en parada es continua", que abundan los recorridos "pequeños" y la demanda "está más repartida", salvo cuando se celebran conciertos en grandes espacios públicos.

El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, señala que, salvo por las mañanas, la alta demanda en agosto tiene una respuesta más rápida en las paradas del centro urbano en las que se pueden crear colas de usuarios que en las de zonas periféricas o de barrios con menos personas esperando.

"El otro día medimos el tiempo de espera en la plaza de Ourense y en doce minutos se consiguió atender una demanda de unas 150 personas. Porque cuando en la zona se ponía en rojo un semáforo iban taxis continuamente a esa parada", explica Vázquez.

Los taxis se pueden solicitar también vía telefónica, aunque los usuarios han denunciado que se tarda en atender las llamadas por la falta de vehículos disponibles para hacer las carreras.

El refuerzo del bus

Las dos asociaciones del taxi coinciden en destacar que el refuerzo del servicio del bus urbano sirve cada verano para "aliviar" la demanda que sus vehículos tienen en verano, especialmente durante las fiestas de María Pita.

El Concello adelantó hace días la reorganización del transporte público en la primera quincena de agosto, que a partir de este sábado 1 tendrá un servicio especial los días de conciertos con horario nocturno.

Un VTC de la empresa Bolt circula por el centro de A Coruña. Quincemil

Esta opción funcionará los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de agosto, cuando habrá conciertos en la plaza de María Pita. El servicio cubrirá las actuaciones del programa Noches de María Pita y del festival Noroeste Estrella Galicia.

El dispositivo, con salidas centralizadas desde Puerta Real, estará operativo a partir de las 00:00 horas y afectará a las líneas 1, 1A, 3, 3A, 6, 7, 11, 21 y 24. El servicio nocturno de autobús funcionará en sentido inverso a partir de las 00:05 horas desde zonas como Os Castros, O Castrillón, Monelos, Eirís, Palavea, ronda de Outeiro, Labañou, Birloque y Novo Mesoiro.

El presidente de Radio Taxi señala que cada mes de agosto presenta un fuerte contraste en el servicio respecto a la demanda: "Llevo 30 años conduciendo. Así como la primera quincena es muy fuerte, la segunda es horrible para el sector".

VTC y área metropolitana de servicio

Además de los taxis, las empresas con vehículos de transporte con conductor (VTC) cubren el mismo servicio. Ambos conviven en A Coruña desde hace meses, aunque el funcionamiento de los VTC, que según la ley gallega no pueden realizar trayectos urbanos, aún no está recogido en una ordenanza municipal específica que el Ayuntamiento se comprometió a elaborar.

Otra medida para reforzar el servicio de transporte de pasajeros es el área de prestación conjunta (APC), que en principio aceptarán los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros para que los taxis de cada municipio puedan movilizar pasajeros en los demás.

La Xunta de Galicia promueve esta salida, aunque los ayuntamientos aún no han remitido sus respectivas propuestas antes de poner en marcha este servicio metropolitano, al que también han pedido sumarse Bergondo y Sada.