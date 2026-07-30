La Xunta abre diligencias contra el bar con símbolos franquistas de Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha abierto diligencias administrativas contra el conocido bar de temática franquista situado en la zona de Chamín, en Arteixo, después de la denuncia presentada hace unas semanas por la plataforma Arteixo Futuro. El procedimiento será tramitado por la Axencia de Turismo de Galicia, que analizará si el establecimiento ha podido cometer infracciones en materia turística u otras de carácter administrativo.

Según ha informado este jueves la propia plataforma denunciante, el organismo autonómico les ha comunicado mediante una notificación electrónica que llevará a cabo las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. En el escrito remitido a los denunciantes, Turismo de Galicia señala que "procederá a practicar las diligencias oportunas" y determinará si de ellas pueden derivarse infracciones administrativas o cualquier otra actuación que corresponda.

La denuncia presentada por Arteixo Futuro pone el foco en varios mensajes exhibidos en el acceso al local, entre ellos el cartel "Rojos abstenerse", al entender que podrían vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y afectar al ejercicio del derecho de admisión.

La plataforma sostiene que, de confirmarse estos hechos, el responsable del establecimiento podría haber incurrido en una infracción grave prevista en la Ley de Turismo de Galicia. En ese supuesto, las sanciones podrían alcanzar los 9.000 euros, además de otras medidas accesorias, entre ellas la suspensión temporal de la actividad durante un periodo de hasta seis meses.

En su comunicado, Arteixo Futuro defiende además que este tipo de mensajes trascienden el ámbito de la libertad de expresión y considera que suponen manifestaciones de odio hacia personas y familias que sufrieron la represión franquista en el municipio durante la Guerra Civil.

La plataforma añade que también está estudiando otras posibles acciones legales relacionadas con las declaraciones públicas realizadas por el responsable del establecimiento en distintos medios de comunicación. Según explica, dichas manifestaciones podrían incorporarse tanto al expediente administrativo abierto por la Xunta como a futuras actuaciones que no descarta emprender.