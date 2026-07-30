El Estado prevé reimpulsar las obras de Alfonso Molina en septiembre tras modificar el proyecto

El Ayuntamiento de A Coruña y la Demarcación de Carreteras del Estado han constituido este jueves una comisión de seguimiento para supervisar de forma periódica el avance de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina, una de las actuaciones de mayor envergadura en los accesos a la ciudad.

El nuevo órgano celebrará reuniones mensuales con el objetivo de analizar la evolución de los trabajos, resolver incidencias y coordinar las actuaciones entre ambas administraciones.

En la primera reunión participaron, por parte del Ayuntamiento, el primer teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage; el edil de Infraestructuras, Jesús Celemín; la concejala de Seguridad Ciudadana, Interior y Movilidad, Montse Paz, además de personal técnico municipal. En representación del Estado asistieron el jefe de la Demarcación de Carreteras, Ángel del Río, y responsables de la dirección de la obra.

Uno de los asuntos abordados durante el encuentro fue la modificación del proyecto debido a la presencia de 21 servicios soterrados afectados, una circunstancia que ha obligado a introducir cambios técnicos. Según trasladó el Gobierno central al Ayuntamiento, esta modificación será aprobada próximamente, lo que permitirá acelerar el desarrollo de la actuación una vez finalice el mes de agosto.

Desde el Gobierno local insisten en que la remodelación de Alfonso Molina es una infraestructura estratégica para A Coruña y mantienen el objetivo de que los trabajos avancen con mayor rapidez. En este sentido, José Manuel Lage aseguró que el Ayuntamiento seguirá reclamando al Estado que imprima más celeridad a la ejecución de las obras, independientemente del color político del Gobierno central.

El concejal recordó además que la segunda fase del proyecto salió a licitación el pasado mes de mayo y que existe el compromiso del Ministerio de adjudicarla antes de que concluya 2026. Si se cumplen esos plazos, la previsión es que tanto la primera como la segunda fase de la remodelación puedan estar completamente finalizadas durante el primer trimestre de 2028.

La actuación transformará la principal vía de entrada a A Coruña con una mejora de la capacidad de la carretera y de sus enlaces, además de una integración urbana más acorde con el crecimiento experimentado en los últimos años en zonas como Xuxán o Someso. El proyecto contempla también nuevos espacios verdes y recorridos peatonales para conectar ambos márgenes de la avenida.