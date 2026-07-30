Oleiros desplegará más de 100 efectivos para garantizar la seguridad durante el eclipse solar

El Concello de Oleiros activará un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, una jornada para la que se espera una gran afluencia de personas en distintos puntos del municipio.

El operativo contará con más de un centenar de efectivos municipales de la Policía Local, el Servizo Municipal de Emerxencias, Protección Civil y el Servizo de Salvamento e Socorrismo, además de la colaboración de la Guardia Civil. El objetivo será garantizar la seguridad ciudadana, regular la movilidad y minimizar las afecciones al tráfico durante toda la jornada.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad de vecinos y visitantes y pide seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Durante el día habrá presencia permanente de los distintos cuerpos para informar al público, resolver incidencias y coordinar los desplazamientos.

Restricciones de tráfico y accesos limitados

El Concello recomienda evitar el uso del vehículo particular y desplazarse preferentemente a pie o en bicicleta para reducir los problemas de circulación y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. También recuerda que existen numerosos parques y espacios públicos repartidos por el municipio desde los que será posible seguir el eclipse, sin necesidad de desplazarse a los puntos con mayor afluencia.

Durante la jornada se restringirá el acceso en coche a varias zonas, permitiéndose únicamente el paso a los residentes. Entre ellas figuran los accesos al Faro de Mera y Seixo Branco, el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, Canide y Boi de Canto-As Margaritas.

Como vías principales de entrada y salida del municipio, el Concello recomienda utilizar la Vía Ártabra y la N-VI, además de respetar en todo momento la señalización provisional y las indicaciones de los efectivos desplegados.

Zonas de exclusión para observar el eclipse

Con el fin de garantizar la seguridad y proteger espacios naturales especialmente sensibles, el acceso del público estará prohibido en varias zonas durante el eclipse.

No se permitirá la entrada al Castillo de Santa Cruz, a las áreas protegidas del Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes ni a los acantilados de todo el litoral del municipio.

El Ayuntamiento explica que estas restricciones responden tanto al riesgo que supone la concentración de personas en zonas de difícil acceso como a la necesidad de preservar estos espacios.

Refuerzo en las playas y prohibición del baño

El dispositivo también incluirá un importante despliegue del Servizo de Salvamento e Socorrismo, con cinco embarcaciones que vigilarán tanto las playas como los acantilados.

Además, a partir de las 19:30 horas quedará prohibido el baño en todas las playas del municipio, ya que las gafas homologadas para observar el eclipse no son compatibles con el baño y la reducción de la visibilidad durante el fenómeno puede aumentar el riesgo para los usuarios.

El Concello recuerda asimismo que el eclipse debe observarse exclusivamente con gafas homologadas para observación solar, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista.