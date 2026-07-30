Investigan a tres vecinos de A Coruña por delitos de lesiones en las fiestas de Mera

La Guardia Civil de Oleiros está investigando a tres hombres vecinos de A Coruña por unos supuestos delitos de lesiones que se produjeron el pasado 18 de julio, durante las fiestas de Mera. Uno de los investigados es menor de edad.

Según informa el Instituto Armado, los tres investigados estuvieron increpando y provocando al resto de asistentes a las Festas do Carme, llegando a abalanzarse sobre quienes les recriminaban su actitud.

La Policía Local de Oleiros fue la primera en personarse en el lugar, identificando allí al personal asistente. Posteriormente, los hechos se pusieron en manos de la Guardia Civil, que logró identificar a los tres presuntos responsables.

Ahora, los agentes investigan a estas tres personas como presuntos autores de dos delitos de lesiones, aunque no se descarta que se incremente el número de investigados.