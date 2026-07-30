La estatua de los hermanos de la Lejía ya preside el entorno de la Torre de Hércules en A Coruña

El monumento dedicado a los hermanos de la Lejía ya luce en el parque Carlos Casares, frente a la Torre de Hércules, en A Coruña. La instalación de la escultura coincide con el 90 aniversario del fusilamiento de cuatro de los hermanos en Punta Herminia, en el Campo da Rata, uno de los episodios más conocidos de la represión franquista en la ciudad.

La obra, realizada en bronce por el escultor Ramón Conde, alcanza 12 metros de altura, a los que se suman otros dos correspondientes a la base sobre la que se asienta. Cada una de las figuras mide alrededor de 2,70 metros y representa de forma simbólica a los hermanos, sin reproducir fielmente sus rasgos físicos.

La escultura fue donada al Ayuntamiento de A Coruña en 2020 por Selva García, hija de José García, conocido como Pepín, uno de los hermanos representados y el único que logró sobrevivir a la represión. Desde entonces permanecía pendiente de determinar su ubicación definitiva.

Los trabajos de instalación comenzaron el pasado 20 de julio y está previsto que se prolonguen durante alrededor de 40 días, ya que además del montaje de la pieza se están ejecutando actuaciones de acondicionamiento en el entorno.

Los llamados hermanos de la Lejía recibieron ese sobrenombre por la fábrica de lejía de su padre, José García. Desde 2002 cuentan con una calle dedicada en A Coruña y, recientemente, también fue localizado el lugar de enterramiento de Bebel García en el cementerio de San Amaro.

La familia estuvo estrechamente vinculada al movimiento obrero y a las organizaciones de izquierdas durante la Segunda República. Cuatro de los hermanos fueron fusilados tras el golpe militar de 1936, mientras que Pepín García consiguió escapar, combatió en el Ejército republicano, perdió una pierna en la batalla de Brunete y se exilió en Argentina antes de regresar décadas más tarde a A Coruña.