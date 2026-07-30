Betanzos (A Coruña) hace un llamamiento para un consumo responsable del agua

El Concello de Betanzos ha hecho este jueves un llamamiento a la población del municipio para realizar un consumo responsable del agua. El gobierno local ha emitido este comunicado ante la situación de escasez de precipitaciones que está viviendo Galicia este verano y ante la previsión de que se pueda prolongar durante las próximas semanas.

Mientras, la Xunta mantiene la situación de prealerta por escasez de agua en varias zonas de Galicia y ha recomendado a los concellos la promoción de medidas preventivas para evitar futuras restricciones.

La alcaldesa, María Barral, subrayó que "la mejor herramienta para garantizar el abastecimiento es la colaboración de todos y todas. Pequeños gestos diarios suponen un importante ahorro de agua y contribuyen a preservar un recurso esencial".

Por eso, el Concello lanza un mensaje de responsabilidad y concienciación, apelando a un consumo racional para preservar las reservas hídricas sin tener que recurrir a restricciones.

Así, difundirá entre los vecinos una campaña informativa con recomendaciones como ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo mientras se lavan los dientes o las manos y utilizar la lavadora o el lavavajillas cuando estén completamente cargados.

También se recomienda evitar el riego en las horas centrales del día, reutilizar el agua para otros usos domésticos y no utilizar mangueras para limpiar patios, aceras o vehículos, además de cubrir las piscinas para minimizar la evaporación.

Barral recordó que "Betanzos no es ajeno a los efectos del cambio climático y debemos actuar con responsabilidad. El ahorro de agua es una tarea compartida en la que cada pequeño gesto cuenta".

En los próximos días, el Concello seguirá haciendo un seguimiento permanente de la situación en coordinación con la concesionaria del servicio y los organismos competentes.