Adiós al ascensor del Monte de San Pedro en A Coruña: tendrá otro uso

El ascensor panorámico del Monte de San Pedro no volverá a prestar servicio. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha confirmado este jueves que la emblemática infraestructura será reconvertida en un mirador cubierto, poniendo fin a años de incertidumbre sobre el futuro de una de las instalaciones más reconocibles del parque.

La decisión llega después de que el Ayuntamiento analizase la viabilidad de reparar o sustituir el elevador. Según explicó la regidora, los informes técnicos concluyen que la actuación no es posible debido a la normativa actual en materia de seguridad.

"El ascensor se va a convertir en un mirador porque, en términos de vida útil, su sustitución o reparación no es posible", señaló Rey ante los medios. La alcaldesa explicó que, incluso en el caso de que se reparase la instalación, la legislación obligaría a construir una vía de evacuación mediante una escalera a lo largo de toda la ladera del Monte de San Pedro, una intervención que calificó de inviable.

De este modo, el Gobierno local descarta definitivamente la reapertura de una infraestructura que lleva cuatro años fuera de servicio y que durante mucho tiempo fue uno de los grandes atractivos turísticos de A Coruña.

De icono turístico a nuevo mirador

Lejos de optar por su desmontaje, el Ayuntamiento pretende conservar la estructura acristalada que durante años caracterizó al ascensor panorámico. "En su momento fue un símbolo y una apuesta que tuvo una gran acogida. No lo vamos a quitar, pero lo vamos a convertir en un mirador", aseguró la alcaldesa. El proyecto contempla mantener la esfera de cristal y transformarla en un espacio cubierto desde el que contemplar la ciudad, la bahía y el litoral coruñés.

Rey avanzó además que el diseño ya está en marcha y que su presentación no tardará en producirse, al tratarse de una actuación mucho más sencilla que la construcción de una vía de evacuación en la ladera.

Una infraestructura marcada por las averías

El ascensor panorámico fue inaugurado en 2007 como parte del proyecto de transformación del Monte de San Pedro en uno de los principales espacios turísticos de A Coruña. La singular cápsula esférica de acero y cristal, de tecnología suiza, permitía salvar más de 60 metros de desnivel mientras ofrecía unas vistas privilegiadas sobre la ciudad y el océano.

Sin embargo, la instalación comenzó a sufrir averías pocos años después de su puesta en funcionamiento. Los elevados costes de mantenimiento, la dificultad para encontrar piezas específicas y la complejidad técnica del sistema provocaron frecuentes cierres temporales.

La situación se agravó en 2022, cuando una nueva cadena de fallos obligó a suspender el servicio. Desde entonces, el ascensor ha permanecido inmóvil mientras el Ayuntamiento estudiaba distintas alternativas para recuperar la instalación.

Los presupuestos municipales llegaron incluso a reservar una partida cercana a los 750.000 euros para su posible actualización. Sin embargo, los estudios técnicos han terminado descartando esa opción y el Gobierno local ha optado por darle un nuevo uso.