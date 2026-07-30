Estabilizado el incendio forestal de San Cristovo das Viñas, en A Coruña

El incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en San Cristovo das Viñas, en el municipio de A Coruña, ha quedado estabilizado a las 17:20 horas, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

El aviso del fuego se recibió a las 16:18 horas. El incendio afecta a la zona de As Rañas, perteneciente a la parroquia de San Cristovo das Viñas.

En las labores de extinción han participado dos agentes, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

Por el momento, la Consellería do Medio Rural no ha facilitado una estimación de la superficie afectada, aunque las primeras previsiones apuntan a que podría tratarse de un conato, por lo que el área quemada sería reducida. Las causas del incendio tampoco han trascendido.