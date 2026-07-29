Un vertido de combustible provoca retenciones en la avenida Pedro Barrié de la Maza, en A Coruña

Un vertido de combustible provocado de forma accidental por una furgoneta en la avenida Pedro Barrié de la Maza, en A Coruña, ha obligado a ejecutar el corte de un carril de circulación esta tarde.

Al filo de las 16:30 horas fue alertada la Policía Local, que se personó en la zona para cortar ese tramo enfrente al Eusebio da Garda y desviar la circulación, mientras que Bomberos ha procedido a la limpieza del líquido para tratar de restablecer el tráfico lo antes posible.

Al reducirse la circulación a tan solo un carril, la circulación se ha visto afectada a lo largo de la tarde de hoy, sobre todo en dirección hacia las playas. Efectivos del 092 se encuentran en la zona para tratar de mitigar las consecuencias a nivel circulatorio.