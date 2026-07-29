Así son las nuevas terrazas que propone el Ayuntamiento para la plaza de María Pita en A Coruña

El futuro de las terrazas de la plaza de María Pita empieza a tomar forma. El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado este miércoles a los propietarios de los establecimientos un primer modelo de cómo serán las nuevas estructuras que sustituirán a las actuales instalaciones de metal y cristal, un diseño que todavía podrá modificarse con las propuestas del sector.

La alcaldesa, Inés Rey, mantuvo una reunión con los titulares de las terrazas de la plaza, un encuentro en el que también participó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Héctor Cañete. Durante la cita, el Gobierno local mostró un borrador del diseño sobre el que se elaborará el proyecto constructivo definitivo.

Según explicó Cañete a Quincemil, la reunión sirvió para presentar esa primera propuesta y abrir un periodo de trabajo conjunto. "Se presentó ese borrador y tenemos la posibilidad de montar esa terraza. Ahora vamos a hacer nuestras aportaciones", señaló el representante de los hosteleros, que indicó que las conversaciones continúan abiertas.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el siguiente paso pasa precisamente por recibir las sugerencias del sector, que serán estudiadas antes de cerrar el diseño definitivo de las nuevas terrazas.

El Gobierno municipal también reiteró ante los empresarios su compromiso de asumir el coste de la retirada de las actuales estructuras de metal y cristal, así como de acordar con los establecimientos el calendario para instalar las nuevas terrazas, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la actividad de los negocios.

El nuevo modelo apuesta por una imagen más uniforme para la plaza de María Pita, con estructuras abiertas, cubiertas ligeras y jardineras perimetrales, siguiendo el diseño recogido en el borrador presentado este miércoles a los hosteleros.