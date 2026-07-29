Estos son los mejores lugares de A Coruña para ver el eclipse de sol del 12 de agosto y los que debes evitar

El próximo 12 de agosto A Coruña vivirá un día histórico al ser partícipe del eclipse total de Sol. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) indica que en A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, antes de la puesta de sol.

Con la cuenta atrás activada para disfrutar de este fenómeno meteorológico, conviene tener en cuenta una serie de aspectos, como los mejores lugares de A Coruña en los que se podrá disfrutar, así como las zonas en las que no podrá verse tan bien como en el resto de la ciudad y que, por tanto, debes evitar.

Dónde ver el eclipse solar en A Coruña

Faltan dos semanas para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo. A Coruña se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, lo que la convierte en uno de los lugares privilegiados para contemplar este acontecimiento.

Entre los mejores puntos para observarlo destacan las playas de Riazor y Orzán, así como espacios elevados y despejados como el Monte de San Pedro.

Sin embargo, no será posible hacerlo desde la zona de la Torre de Hércules ni desde las islas de San Pedro, ya que el Ayuntamiento ha decidido excluir estos espacios con el objetivo de preservar su alto valor natural y patrimonial y garantizar la seguridad durante la jornada ante la gran afluencia de visitantes que se espera ese día.

Está prevista la llegada de cinco cruceros con hasta 11.300 pasajeros el mismo día del eclipse. Además, otros tres trasatlánticos llegarán un día antes y uno más al día siguiente, con más de 13.000 viajeros.

La expectación generada por el eclipse también se deja notar en las ópticas de la ciudad, que llevan meses vendiendo gafas homologadas para observar el fenómeno con seguridad. Nunca debe mirarse el Sol directamente sin protección adecuada y se recomienda utilizar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.

Con el fin de evitar grandes desplazamientos y reducir el tráfico, el Concello de A Coruña ha identificado numerosos espacios repartidos por toda la ciudad desde los que será posible contemplar el eclipse.

Estos son los 15 puntos de visión destacados:

Aparcamiento del Aquarium Praza do Galatea Os Mariñeiros Explanada del Ágora Paseo de O Parrote Parque de San Diego Parque de Oza Parque de Eirís Plaza central de Xuxán Edificio Sindical (Sector 7) Parque de Novo Mesoiro Monte de San Pedro O Portiño Playa de Riazor Playa de Orzán

Donde no se podrá ver el eclipse solar en A Coruña

Además de la exclusión de la Torre de Hércules y de las islas de San Pedro para ver el eclipse del 12 de agosto, hay dos puntos de la ciudad que deberías evitar si no quieres perderte este fenómeno único. Se trata de la zona baja del barrio de Os Rosales y la parte noroeste del barrio de O Ventorrillo.

Esto se debe a que en ambas zonas existen obstáculos naturales. En Os Rosales el obstáculo es el Monte de San Pedro, mientras que en O Ventorrillo su observación será nula por la elevación donde está el parque de Bens. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la aplicación del Instituto Geográfico Nacional aclara que sí se podrá ver en el momento cumbre del fenómeno.