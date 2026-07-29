Sin bares en A Coruña el día del eclipse: la hostelería irá a la huelga el 12 de agosto

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT han confirmado la convocatoria de una huelga en el sector de la hostelería de A Coruña para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol y con una jornada en la que se prevé una elevada llegada de visitantes a la ciudad.

La decisión ha sido anunciada este miércoles en una rueda de prensa conjunta celebrada en el edificio sindical de Alfonso Molina, después de que las tres organizaciones llevasen varios días valorando posibles movilizaciones ante el bloqueo de las conversaciones con la patronal.

Las centrales sindicales denuncian que ha pasado un año y medio desde que expiró el convenio colectivo y que los salarios de los trabajadores permanecen congelados desde el 1 de enero de 2025.

También critican que la patronal pretenda recortar derechos relacionados con las bajas médicas.

"En este año y medio no solo no se han atendido nuestras reivindicaciones, sino que por parte de la patronal lo único que quieren es quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras", señala Juan Carreira, de UGT. "Estamos llegando casi a la esclavitud de la clase trabajadora, por lo que a partir de ahora tomaremos acciones para impedir esto".

Por su parte, Juan Zas, de CCOO, explica que la patronal de A Coruña está utilizando "una técnica de bloqueo y retrasos de la actualización del convenio porque así consiguen los máximos beneficios". Zas asegura que desde los sindicatos no van a aceptar el "chantaje" de la patronal, que "lo único que ha dicho en las reuniones es que quiere eliminar el complemento" por bajas médicas, o de lo contrario "no negocian absolutamente nada".

El portavoz de CCOO incide en la necesidad de renovar el convenio para atajar las "las jornadas extenuantes y las horas extra no pagadas", entre otras situaciones a las que se enfrentan a diario muchos trabajadores del sector.

La hostelería de A Coruña anuncia huelga para el 12 de agosto, día del eclipse. Quincemil

Una huelga en una de las jornadas con mayor afluencia prevista

La elección de la fecha tiene una especial repercusión por coincidir con el eclipse total de sol, un fenómeno que previsiblemente atraerá a numerosos visitantes a A Coruña y elevará la actividad de bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros.

Según los portavoces de los sindicatos, la huelga afectará a todo el sector de la hostelería, incluso a los campings. Sin embargo, hasta el 12 de agosto aún queda un margen de dos semanas, y los sindicatos aseguran que tienen una "disponibilidad total" para llegar a un acuerdo que evite la huelga.

"Nosotros lo que queremos es solucionar este conflicto, ahora le corresponde actuar a la patronal", asegura Marcos del Río, de la CIG.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, había mostrado su apoyo a las demandas sindicales y había reclamado "mayor sensibilidad" a la patronal, aunque recordó que el Concello actúa como "mero espectador" al tratarse de una negociación entre empresas y trabajadores.