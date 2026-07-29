Herido leve un conductor tras una salida de vía en Bergondo (A Coruña)

Un hombre resultó herido leve este martes por la noche tras sufrir una salida de vía en la parroquia de Gandarío, en Bergondo (A Coruña).

Según informa el 112, el accidente se produjo sobre las 21:15 horas en un cruce situado a la altura de Ouces. En su interior, solamente viajaba el conductor, que perdió el control del turismo y acabó impactando contra un poste de hormigón, lo que provocó importantes daños en el coche.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de Protección Civil, los Bomberos de Betanzos, que se encargaron de limpiar la calzada, y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal atendió al conductor en el lugar sin que fuera necesario su traslado, si ese extremo se confirma.