A Coruña abre en Novo Mesoiro la primera Oficina de Atención Ciudadana de la nueva red municipal

El barrio coruñés de Novo Mesoiro cuenta desde este martes con su primera Oficina de Atención Ciudadana, integrada en la nueva red municipal. La alcaldesa, Inés Rey, asistió esta mañana a la inauguración y destacó que se trata de un servicio municipal que permitirá a la vecindad realizar trámites, presentar documentación y acceder a la información municipal sin necesidad de desplazarse hasta María Pita, el Ágora o el Fórum Metropolitano.

La oficina prestará los mismos servicios que los registros municipales ya existentes y dará cobertura al Distrito 9, en el que se integran los barrios de Novo Mesoiro, Mesoiro, Feáns, Urbanización Breogán, Obradoiro y parte de A Zapateira.

"La apertura de esta oficina nos permite acercar los servicios municipales a una zona de la ciudad que ha crecido de forma muy importante en los últimos años y facilitar a las vecinas y a los vecinos la realización de sus gestiones cotidianas", señaló la alcaldesa, que estuvo acompañada por los concejales José Manuel Lage, Nereida Canosa, Montse Paz y Juan Ignacio Borrego.

Rey explicó que Novo Mesoiro reúne las condiciones idóneas para iniciar este proyecto, "por ser un barrio en constante crecimiento, con una amplia área de influencia, alejado del centro y con necesidades específicas derivadas también del envejecimiento de una parte de su población". En este sentido, destacó que uno de los objetivos de esta iniciativa es "facilitar los trámites a las personas mayores, ofreciéndoles atención y acompañamiento presencial frente a las dificultades que puede suponer la digitalización de la administración".

La nueva instalación es, además, la primera de la red de Oficinas de Atención Ciudadana que el Ayuntamiento implantará progresivamente en los diez distritos censales de la ciudad. El proyecto nace con dos objetivos: acercar la administración municipal a los barrios y facilitar el acceso a los servicios públicos, especialmente a las personas que encuentran más dificultades para realizar trámites por medios digitales.

La oficina mantendrá los mismos horarios que el resto de los registros municipales. Abrirá de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas en horario de invierno (del 16 de septiembre al 14 de junio) y de 8.00 a 13.30 horas durante el periodo estival (del 15 de junio al 15 de septiembre), con excepción de la Semana Grande (del 3 al 9 de agosto), cuando abrirá de 8.00 a 12.30 horas.

La primera fase de la red de Oficinas de Atención Ciudadana cuenta con una inversión municipal de 873.000 euros. En el caso de la oficina de Novo Mesoiro, la inversión supera los 87.000 euros, entre las obras de adaptación del centro cívico y los recursos humanos destinados al servicio.

El barrio de Os Mallos, siguiente paso en la ampliación de la red de oficinas

Tal y como explicó la alcaldesa, Inés Rey, el Ayuntamiento continuará con la implantación progresiva de la red de Oficinas de Atención Ciudadana en los distintos distritos de la ciudad. La siguiente oficina abrirá en el barrio de Os Mallos durante el último trimestre de 2026 y dará servicio al Distrito 4, dando continuidad a este nuevo modelo de atención de proximidad que acercará los servicios municipales a la vecindad en todos los barrios.

La puesta en marcha de esta red forma parte de la estrategia municipal para modernizar y mejorar la atención ciudadana, que en los últimos años ha incluido también la renovación integral del Registro de María Pita, con la ampliación de sus puestos de atención; la supresión de la cita previa obligatoria; la creación de la App Coruña; y la apertura de la Oficina Municipal de Vivienda.