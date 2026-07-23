Vecinos de una urbanización en el Monte Xalo, en A Coruña, sin agua desde junio: "Es un problema de dejadez"

Los vecinos de la urbanización O Castelo, situada en el Monte Xalo, entre los municipios de Cerceda y Carral, llevan desde finales de junio sin agua. Se trata de un problema que, según denuncian, se repite cada verano desde hace tres décadas con la llegada de las sequías y para el que siguen sin encontrar una solución por parte de los concellos implicados. "Es un problema de dejadez y una negligencia", lamentan.

El agua que abastece a esta urbanización privada procede de un pequeño embalse. "El problema es que la población ha crecido muchísimo. Antes éramos unos 500 vecinos y ahora debemos de ser más de 2.000. Han permitido construir sin licencias, y aún lo siguen haciendo, pero el suministro ya no da para atender a tanta gente", explica Eduardo Palmero, presidente de la urbanización.

Actualmente el suministro de agua en las viviendas se está realizando con camiones cisterna. Los vecinos aseguran que, tras años de reclamaciones, la situación sigue sin resolverse. "Tanto Culleredo como Carral y Cerceda se lavan las manos. Nos dicen que, como es una urbanización privada, no tenemos derecho al agua", cuenta Palmero.

A todo eso se suma la "ciudad sin ley" en la que se ha convertido la zona: edificaciones sin licencias y plantaciones de árboles sin regular, que por consecuencia afectan a la capacidad de agua del embalse.

El hartazgo de los residentes es tal que han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir que la urbanización disponga de un suministro regular de agua potable, al considerar que se trata de un "servicio básico y esencial".

La campaña se inició el pasado martes y desde entonces ya acumula casi 400 firmas en línea, además también puede realizarse de forma presencial en el Local Social de la urbanización los martes, jueves y viernes, de 19:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.