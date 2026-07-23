La suerte sonríe en el Mercado de As Conchiñas: un Rasca de la ONCE deja 10.000 euros en A Coruña

El juego "Rasca 7 y Media" de la ONCE ha dejado un premio de 10.000 euros en A Coruña gracias a un boleto vendido en el Mercado de As Conchiñas.

La encargada de repartir la suerte fue Gina Paola Otoya Quiñones, vendedora de la ONCE que desarrolla su actividad en el punto de venta situado en el número 31 de la calle Barcelona, en el interior del mercado.

El "Rasca 7 y Media" es un juego instantáneo de la ONCE cuyo boleto cuesta un euro y permite optar a un premio máximo de 10.000 euros. Para conseguirlo, el jugador debe superar la puntuación de la banca sin rebasar los siete puntos y medio. Si obtiene exactamente 7 y media, el premio se duplica.

Los productos de lotería de la ONCE pueden adquirirse a través de su red de vendedores autorizados, en establecimientos colaboradores y en sus canales oficiales de venta.