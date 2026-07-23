La ría do Burgo en Culleredo (A Coruña) amanece llena de basura tras la primera noche de las fiestas del Apóstol

La primera noche de las fiestas del Apóstol de O Burgo, que comenzaron este miércoles 22 de julio, ha dejado este jueves una imagen poco habitual en la ría. La orilla amaneció con una importante acumulación de papeles, botellas, colillas y vasos de plástico, una situación que ha provocado las quejas de algunos vecinos, que reclaman una limpieza de la zona.

Los residuos se concentran en distintos puntos de la orilla, donde la marea ha ido depositando parte de la basura caída durante la celebración de la verbena. Las imágenes difundidas por vecinos muestran envases, plásticos y otros desperdicios acumulados junto al agua apenas unas horas después del inicio de las fiestas.

Por su parte, el Concello de Culleredo llama a la "conciencia cívica para evitar la caída de residuos en la ría, algo que, desgraciadamente, ocurre de forma puntual en algunas zonas durante las fiestas".

El ejecutivo municipal subraya que se trata de una situación que "se puede frenar extremando las precauciones por parte de cada usuario" y añade que "no se puede responsabilizar a unas fiestas que organiza cada año la Comisión con un gran esfuerzo".

Asimismo, recuerda que durante estos días se refuerza el dispositivo municipal con un aumento del número de contenedores y un operativo especial de limpieza y retirada de residuos. El Concello destaca, además, que también recoge basura que acaba en la ría pese a que esa actuación no entra dentro de sus competencias.

A su juicio, “el foco principal se debe fijar en la sensibilización ciudadana, especialmente entre los jóvenes, para cuidar un entorno que precisamente acaba de experimentar una histórica regeneración ambiental”.

La basura de la orilla se retirará este viernes

El Concello explica que durante las labores de limpieza realizadas en la mañana de este jueves no fue posible retirar los residuos acumulados en la orilla debido a que la marea estaba demasiado alta, lo que impedía acceder a esa zona.

Por ello, el gobierno local asegura que los trabajos se llevarán a cabo este viernes por la mañana, cuando las condiciones de la marea permitan retirar la basura acumulada junto al borde de la ría.