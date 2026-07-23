Un motorista resulta herido en A Coruña en un accidente de tráfico en Eirís

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que tuvo lugar este jueves en A Coruña. El siniestro se produjo cuando chocó contra un coche en la glorieta entre la avenida de Monelos y la calle Camilo José Cela, en la zona de Eirís.

El suceso se produjo hacia las 14:20 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y Policía Local.

Debido al golpe, el motorista presentaba heridas y dolor en la zona de los hombros y cuello debido a la caída, aunque en ningún momento llegó a perder la consciencia y pudo levantarse por su propio pie.

De todas formas, el joven ha recibido asistencia sanitaria en el lugar del accidente.