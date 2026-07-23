Ambulancia del 061 en Galicia

Ambulancia del 061 en Galicia

Ofrecido por:

A Coruña

En estado grave un joven tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta en Betanzos (A Coruña)

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo poco antes de las 10:30 horas

Te puede interesar: Dos accidentes provocan incidencias en la ronda de Nelle y Alfonso Molina, en A Coruña

Publicada

Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta por el polígono de Piadela, en el municipio coruñés de Betanzos.

El aeropuerto de Santiago reabre al tráfico aéreo con el vuelo directo a Nueva York

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo poco antes de las 10:30 horas. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias al comprobar que el ciclista necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Betanzos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias confirmaron la gravedad de las lesiones sufridas por el joven, que fue evacuado en estado grave por los servicios sanitarios.