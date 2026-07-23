En estado grave un joven tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta en Betanzos (A Coruña)

Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta por el polígono de Piadela, en el municipio coruñés de Betanzos.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo poco antes de las 10:30 horas. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias al comprobar que el ciclista necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Betanzos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias confirmaron la gravedad de las lesiones sufridas por el joven, que fue evacuado en estado grave por los servicios sanitarios.