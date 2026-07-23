Dos accidentes provocan incidencias en la ronda de Nelle y Alfonso Molina, en A Coruña

La mañana de este jueves estuvo marcada por dos accidentes de tráfico que complicaron la circulación en distintos puntos de A Coruña. El primero de ellos se produjo alrededor de las 08:00 horas en la ronda de Nelle, en la confluencia con la avenida de Arteixo, donde un turismo alcanzó a una persona que circulaba en patinete, según informó el 112 Galicia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Policía Local. La persona que viajaba en el patinete fue atendida por los servicios sanitarios, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de sus lesiones.

Poco después, sobre las 09:30 horas, se registró una colisión entre un camión y un turismo en Alfonso Molina, en sentido de entrada a A Coruña.

El accidente obligó a ocupar uno de los carriles de circulación, lo que provocó importantes retenciones que llegaron a alcanzar la zona de A Pasaxe.

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro se resolvió sin heridos y los conductores cumplimentaron un parte amistoso. Los vehículos ya fueron retirados de la vía y la circulación recuperó la normalidad.