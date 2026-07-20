Jesús Celemín toma posesión como concejal del Ayuntamiento de A Coruña tras la renuncia de Noemí Díaz

El Ayuntamiento de A Coruña celebró este lunes un pleno extraordinario para formalizar la incorporación de Jesús Celemín como nuevo concejal de la corporación municipal tras la renuncia de Noemí Díaz.

La sesión tuvo un carácter exclusivamente administrativo y contó con un único punto en el orden del día: la toma de posesión del acta de concejal por parte de Celemín, una vez completados los trámites necesarios tras la vacante generada por la salida de Díaz.

Con la promesa o juramento del cargo y la aceptación del acta, Jesús Celemín pasará a formar parte oficialmente de la corporación municipal, incorporándose al grupo de gobierno. Ya tuvo responsabilidades entre 2019 y 2023, cuando salió elegido concejal, pero el duodécimo puesto en el que concurrió en los últimos comicios lo dejó al filo del acceso a María Pita. En ese momento se hizo cargo de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria y Empleo.

La convocatoria del pleno extraordinario responde al procedimiento habitual previsto para cubrir las vacantes que se producen en la corporación durante el mandato, una vez que la credencial del nuevo edil ha sido expedida por la Junta Electoral competente.

Celemín ocupará las competencias de Infraestructuras, mientras que Movilidad pasará a formar parte de las que tiene delegadas Monste Paz.

Así fue la toma de posesión

La alcaldesa, Inés Rey, abrió las intervenciones destacando el carácter simbólico del pleno. "Este es un pleno muy emocionante", señaló, antes de afirmar que era "muy bonito reencontrarse con una persona como Jesús". La regidora expresó además su deseo de que "hasta mayo de 2027 esos aciertos sean para esta ciudad", convencida de que el trabajo del nuevo concejal contribuirá al desarrollo de A Coruña.

Acto seguido, Celemín juró "fidelidad absoluta a la Selección Española" antes de prometer el cargo.

El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, destacó que la incorporación de Celemín "va a ser de mucho provecho" para el Ejecutivo local y aseguró que "tus éxitos serán los éxitos de la alcaldesa y de toda la ciudad". Además, recordó la buena experiencia compartida durante el anterior mandato y afirmó que "es un lujo poder contar con un compañero como Jesús Celemín" en el grupo municipal socialista y en el Gobierno local. "Contigo aprendimos y seguiremos aprendiendo", añadió.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, dio la bienvenida al nuevo concejal y recordó la relación cordial que ambos mantuvieron durante la anterior etapa de Celemín en el Ayuntamiento. Lorenzo señaló que ambos coincidían con frecuencia antes de los plenos por ser madrugadores y destacó la importancia de esos gestos de cercanía. "Siempre nos saludábamos con una sonrisa y creo que esas cosas también son importantes porque nos dan energía. Enhorabuena y bienvenido", concluyó.

La portavoz del BNG, Avia Veira, también quiso darle la bienvenida y destacó la buena relación institucional mantenida con él durante su anterior etapa en el Ayuntamiento. "É un pracer volver terte aquí", afirmó. Además, expresó su confianza en que el trabajo conjunto continúe desarrollándose desde el respeto y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

En su primera intervención como concejal, Jesús Celemín agradeció las palabras de todos los portavoces y defendió la importancia de mantener un clima de respeto en el salón de plenos. "Espero que los debates sean como deben ser, con ideas diferentes, pero siempre desde el respeto y la cordialidad", afirmó. El nuevo edil dio las gracias a la alcaldesa, a los grupos municipales, al secretario, al interventor y al conjunto del personal del Ayuntamiento por el recibimiento recibido.

El pleno concluyó con una nueva intervención de Inés Rey, quien aseguró que es "un honor volver a verle en ese escaño y compartir con usted los muchos retos que tiene esta ciudad". La alcaldesa definió a Celemín como "una persona trabajadora, comprometida y entregada siempre a sus responsabilidades" y destacó el optimismo y el "buen rollo" que transmite. "A partir de hoy toca trabajar todos juntos, pensando siempre en la ciudad", concluyó antes de levantar la sesión.

¿Quién es Jesús Celemín?

Jesús Celemín, Chero como le llaman sus allegados, es funcionario de Educación Primaria desde 1993 y está especializado en la rama de Música, Educación Primaria y Ciencias Sociales.

Además, Celemín fue representante de los intereses sociales en el Consello Social de la Universidade de A Coruña (UDC) y expresidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña (2018-19). Entre 2011 y 2019 fue director del CEIP Rosalía de Castro de A Coruña y, anteriormente, presidió el Patronato de Turismo de la comarca del Bierzo.

Entre 2003 y 2010 también fue concejal de Educación y Cultura y presidente del Patronato de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de Bembibre (León); desde 1999 a 2003 ejerció como director y jefe de estudios en el CEIP Santa Bárbara de Bembibre (León).