Intervenidos 13 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos de Gardacostas de Galicia se incautaron de 13 kilos de percebe durante un operativo contra el furtivismo desarrollado en el litoral de A Coruña.

El dispositivo, llevado a cabo a principios de este mes de julio en colaboración con la cofradía de pescadores de A Coruña, se saldó además con la identificación de tres personas y la tramitación de tres denuncias por presuntas infracciones de la Ley de Pesca de Galicia.

Según ha informado la Xunta, los agentes sorprendieron a estas personas realizando labores de extracción ilegal de percebe en zonas rocosas de la costa coruñesa. Posteriormente, los investigados se dirigieron con el marisco a un establecimiento dedicado a la venta de productos del mar, donde fue intervenida la mercancía.

Este operativo forma parte del refuerzo de la vigilancia que la Unidad de Policía Nacional Adscrita desarrolla junto con la Consellería do Mar y las cofradías de pescadores para combatir el furtivismo y proteger los recursos marinos.

Las actuaciones se centran tanto en impedir la extracción ilegal como en controlar la venta, el transporte y la distribución de productos obtenidos de forma clandestina, con el objetivo de evitar que lleguen al mercado sin las garantías sanitarias exigidas.