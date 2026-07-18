Rueda y Feijóo arropan a Miguel Lorenzo en el inicio de la carrera por la Alcaldía de A Coruña

Un día después de que el Comité Electoral Nacional del Partido Popular oficializara a Miguel Lorenzo como candidato a la Alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales de 2027, el dirigente popular reivindicó este sábado su proyecto para la ciudad con la promesa de recuperar el liderazgo coruñés.

Lorenzo participó en Santiago de Compostela en el acto de presentación de los candidatos del PP a las siete ciudades gallegas, celebrado bajo el lema "Máis cerca" y presidido por el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, junto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, el portavoz popular en el Ayuntamiento de A Coruña afirmó que en menos de un año será "el alcalde que hará que A Coruña recupere su liderazgo", un objetivo para el que aseguró contar con "un gran equipo, la energía, la fuerza y la ilusión" necesarias para lograrlo.

Lorenzo defendió que su proyecto busca "unir a todos los coruñeses" para que la ciudad vuelva a ser "un referente", apostando por "otra forma de gobernar, escuchando a los vecinos y cumpliendo la palabra dada". Además, aseguró que, si alcanza la Alcaldía, tendrá "el honor de recibir en A Coruña al presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo".

Respaldo de Rueda

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, quiso mostrar públicamente su apoyo al candidato coruñés durante su discurso de clausura. Recordó que en las elecciones de 2023 Miguel Lorenzo se quedó "a poca distancia" de alcanzar la Alcaldía y le animó a "seguir luchando" porque, a su juicio, será "el próximo alcalde de A Coruña"

Miguel Alcalde 💙💙 pic.twitter.com/uZTUaPzxJ4 — PP A Coruña (@PPCoruna) July 18, 2026

Rueda enmarcó la candidatura de Lorenzo dentro de los que denominó los "siete magníficos", los aspirantes populares a gobernar las ciudades gallegas, y aseguró que cuentan con el respaldo de un partido "potente, unido y orgulloso".

Candidatura oficializada el viernes

La intervención de Miguel Lorenzo llega apenas 24 horas después de que el Comité Electoral Nacional del PP, reunido en A Coruña, aprobara oficialmente su candidatura para las elecciones municipales de 2027. La reunión estuvo presidida por el secretario general del partido, Miguel Tellado, y por el presidente del Comité Electoral Nacional, Diego Calvo, quienes ratificaron las candidaturas de las capitales de provincia.

Con esta proclamación, el PP da el pistoletazo de salida a la carrera hacia las municipales de 2027, en las que Miguel Lorenzo intentará hacerse con la Alcaldía de A Coruña tras quedarse a las puertas del gobierno local en los últimos comicios.