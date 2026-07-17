Cáritas y las Escuelas Populares Gratuitas de A Coruña lanzan un programa socioeducativo infantil

La infancia y las familias contarán a partir del próximo otoño en A Coruña con un nuevo recurso socioeducativo. Cáritas Diocesana a través de la interparroquial de A Coruña y Escuelas Populares Gratuitas (EEPPGG) han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el programa Recreo, un programa destinado a favorecer el desarrollo integral de la infancia, reforzar la igualdad de oportunidades y ofrecer apoyo educativo y social a las familias.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto durante los próximos tres años y permitirá desarrollar un proyecto orientado a la atención integral de la infancia, combinando refuerzo educativo, educación emocional, ocio educativo, acompañamiento familiar y trabajo comunitario. El programa estará dirigido prioritariamente a menores de entre 4 y 12 años y a sus familias.

La iniciativa arrancará durante el mes de septiembre con el proceso de difusión e incorporación de participantes y comenzará su actividad ordinaria en octubre. En esta primera fase contará con hasta 20 plazas y será completamente gratuita para las familias participantes.

Compromiso institucional

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el compromiso económico asumido para garantizar su puesta en marcha. El convenio permite cofinanciar la dirección técnica del programa, permitiendo impulsar las tareas de coordinación, acompañamiento técnico, seguimiento y desarrollo de la iniciativa.

Desde las Escuelas Populares Gratuitas, Charo Rodríguez- Losada Allende, Vocal del Patronato, señaló que "unos niños que crecen felices y seguros siempre serán hombres y mujeres de bien". Su vicepresidente, Javier Sánchez Rodríguez-Losada, manifestó que "en el ADN de las Escuelas Populares Gratuitas está desde su fundación, hace más de 135 años, el apoyo a la educación infantil, convirtiéndose en los últimos decenios en una guardería subvencionada por la Fundación. En el momento actual, debido a las políticas educativas de gratuidad total de las guarderías, ampliamos nuestra oferta en un programa socioeducativo para la infancia y las familias".

Por parte de Cáritas participaron Pilar Farjas, directora Diocesana, y Dolores Rivas Lombardero, directora de la interparroquial de A Coruña, quienes subrayaron la importancia de seguir creando espacios de protección, acompañamiento y promoción para la infancia.

"La mejor inversión que una sociedad puede hacer es la que realiza en sus niños y niñas. Este proyecto nace para abrir oportunidades, fortalecer capacidades y acompañar a las familias desde la cercanía y el trabajo en comunidad", indicó Pilar Farjas.

Por su parte, Dolores Rivas Lombardero destacó que "la experiencia nos demuestra que cuando las dificultades aparecen en la infancia, una intervención temprana puede marcar la diferencia. RECREO quiere ser precisamente eso, un espacio seguro donde cada menor encuentre apoyo educativo, acompañamiento personal y oportunidades para crecer".

El programa desarrollará actividades en horario no lectivo y promoverá contenidos vinculados a la convivencia, la educación emocional, la autoestima, la inclusión, la participación y la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, fomentará la coordinación con centros educativos, recursos sociales y entidades del entorno para ofrecer una respuesta integral a las necesidades detectadas.

Con la puesta en marcha del programa RECREO, Cáritas Interparroquial de A Coruña y Escuelas Populares Gratuitas refuerzan su compromiso con la infancia y las familias de la ciudad, impulsando un nuevo recurso comunitario que aspira a convertirse en un espacio de referencia para el acompañamiento educativo y social de menores y familias.