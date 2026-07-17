Los bomberos rescatan a un hombre ebrio tras caer a la ría de O Burgo, en Cambre (A Coruña)

Rescate de los bomberos en el paseo de O Burgo, en A Coruña Cedida

Un hombre resultó herido leve la noche del jueves tras caer a la ría de O Burgo desde el paseo marítimo de O Temple, en Cambre (A Coruña).

El accidente se produjo sobre las 23:15 horas, a la altura del bar Casa Leonardo. Un particular alertó al 112 de que una persona se había precipitado a la ría, que en ese momento estaba con la marea baja, por lo que el hombre impactó contra una zona de arena y lodo.

Según fuentes de la Guardia Civil, cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al hombre, que se encontraba en estado ebrio, con un golpe en la cabeza y sin posibilidad de salir por sus propios medios debido al desnivel provocado por la bajamar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Arteixo, que llevaron a cabo el rescate. Tras él, los servicios sanitarios del 061 atendieron al herido y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Quirón.