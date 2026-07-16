Abegondo (A Coruña) instalará una pantalla en un recinto cubierto para la final del Mundial

Retransmisión de la final de la Eurocopa 2024 en Abegondo. Concello de Abegondo

Abegondo contará con una pantalla gigante para ver la final del Mundial en la que España jugará contra Argentina. Esta se instalará, como ocurrió en la final de la Eurocopa de hace dos años, en el campo da feira de San Marcos.

El espacio, como indica el Concello, cuenta con una gran cubierta y gran amplitud para facilitar la asistencia de los aficionados. También habrá sillas a disposición de quien lasnecesite.

El partido comenzará a las 21.00 horas, por lo que se invita a los vecinos a acudir aquí antes de esa hora para presenciar juntos una final histórica para la Selección y animar al equipo en el último partido del Mundial.