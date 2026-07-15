El Concello de A Coruña saca a concurso el contrato del servicio de ayuda a domicilio

A Coruña saca a concurso el contrato del servicio de ayuda a domicilio (SAF) para los próximos tres años. Además, podrá prorrogarse por otros dos y cuenta con un presupuesto base de licitación de 25,5 millones de euros, dividido en seis lotes. Cinco de ellos corresponden a las zonas norte, sur, este, oeste y centro, mientras que el sexto se destina al control de calidad.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, tras la Xunta de Goberno Local celebrada en María Pita. En el nuevo contrato también se contempla garantizar salarios dignos para las trabajadoras del servicio, la mayoría de ellas mujeres.

"Es uno de los recursos fundamentales que tiene la administración local. Un recurso de proximidad, preventivo y asistencial para ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno habitual, promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida con intervenciones individualizadas, tras la correspondiente valoración técnica, que se reflejan en el plan de atención individual", explicó la regidora.

La regidora destacó además que el nuevo pliego incorpora mejoras laborales para las profesionales del servicio. "Se incorporan mejoras sociales para los profesionales que prestan este servicio, con condiciones laborales más justas y más estables", afirmó.

Actualmente el servicio presta asistencia personalizada e intensiva a unas 1.100 personas usuarias. Por ello, la licitación garantiza la continuidad de la prestación durante los próximos años y aporta "estabilidad" tanto a las personas beneficiarias como a las empresas que opten al contrato.

Adjudicados los contratos del 010 y de las actividades deportivas

Asimismo, el gobierno municipal también adjudicó el contrato del servicio municipal de atención a la ciudadanía, más conocido como el 010, a la empresa Contactnova SLU. La inversión estimada asciende a 3.027.162,32 euros y el contrato tendrá una duración de tres años, con posibilidad de prórroga.

Como principal novedad, el servicio ampliará su horario de atención y estará operativo los siete días de la semana, incluidos los sábados por la tarde y los domingos, con excepción del 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero. "Es un servicio fundamental que tiene la administración local y la ciudadanía, donde se recogen aproximadamente más de 500.000 consultas telefónicas al año, con dudas de todo tipo", señaló la alcaldesa.

Además, también se adjudicó el contrato del servicio de actividades deportivas municipales a Servizos Integrales SL, con un presupuesto de 3,4 millones de euros. El servicio permite que más de 4.000 personas participen regularmente en las escuelas deportivas municipales.

La alcaldesa indicó que el nuevo contrato también incorpora mejoras laborales para la plantilla y un compromiso de inversión en material deportivo. "Habrá un compromiso de la adjudicataria para destinar un importe adicional de 15.000 euros para la dotación de material deportivo, que se renovará por completo", indicó.

Por último, Rey recordó que el Concello ha garantizado la continuidad de las escuelas deportivas durante la transición al nuevo contrato mediante gestión directa, asegurando el cobro de los salarios de la plantilla hasta la incorporación de la nueva concesionaria.

Concesión de nuevos puestos en Mercados Municipales

En otra línea, la Xunta de Goberno también aprobó la concesión de dos puestos en el Mercado Municipal de San Agustín y de otros dos, en el Mercado Municipal de Monte Alto.

De esta manera, el Concello continúa avanzando en la ampliación de la oferta en la red de mercados.