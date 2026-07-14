Investigan a cuatro personas por vender camisetas de fútbol falsas en la comarca de A Coruña

Camisetas de fútbol falsas intervenidas por la Guardia Civil en A Coruña. Guardia Civil

Cuatro personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por vender prendas deportivas falsificadas en la comarca de A Coruña. Dos de ellas son residentes en la ciudad de Lugo, mientras que una tercera persona vive en Arteixo y la cuarta en A Laracha.

Principalmente se dedicaban a la venta de camisetas de selecciones y clubs de fútbol falsas, todas ellas valoradas en 105.300 euros.

La operación, denominada MUCE, se centró en distintos puntos de la comarca coruñesa y ha sido desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de A Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña.

La investigación comenzó a raíz de un incremento notable en la venta ambulante y distribución de camisetas y otros artículos presuntamente falsos en la zona de la ciudad herculina, coincidiendo con el Mundial de fútbol, lo que incrementa la demanda por este tipo de productos.

Las pesquisas derivaron en la intervención de 1.053 camisetas y equipaciones deportivas que presentaban indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial.

Como no se encontró documentación que acreditase su procedencia y su autenticidad, las unidades especializadas solicitaron informes periciales a los representantes de las firmas afectadas en España. De esta forma, pudieron certificar que los productos intervenidos no eran originales.

Durante las inspecciones también se formularon denuncias por infracciones relativas al contrabando y la seguridad ciudadana.

Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de A Coruña y Betanzos y la mercancía quedó en manos de la autoridad judicial competente. La investigación todavía está abierta.