Las fiestas de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña) tendrán una pantalla para ver el partido de Francia y España

Las fiestas de Vilaboa incluyen este martes en su programación la retransmisión en directo de la semifinal del Mundial de Fútbol entre España y Francia. Organizados por la Comisión de Fiestas con la colaboración del Concello de Culleredo, los festejos vivirán por todo lo alto su última jornada combinando así la tradicional churrascada y la verbena con la pasión del partido.

El encuentro se vivirá en pantalla gigante, aprovechando la infraestructura de la orquesta Cinema. Se situará junto a la gran carpa de la plaza de la Iglesia, que está acogiendo desde el viernes las fiestas.

Así, la jornada de mañana martes 14 quedará de la siguiente manera. A partir de las 19:00 horas comenzará la gran churrascada y empezará a sonar la música del DJ Takesound hasta el inicio del fútbol. Tras el partido llegará la actuación de la orquesta Cinema hasta el final de fiesta.

El Concello de Culleredo agradece la disposición de la orquesta y el DJ para propiciar la retransmisión del partido de la Selección, que despierta mucha pasión en el municipio.

Los festejos viven hoy lunes su penúltima jornada con la verbena a cargo de la orquesta Ritmo Joven.

Seguridad y punto violeta

El Concello puso en marcha con motivo de las fiestas un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio Municipal de Emergencias y el 061. Se reforzó todos los días los turnos de los agentes de la Policía Local en horario nocturno, cuando se concentra un mayor número de asistentes a las fiestas.

El Concello dispone además un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad, controlado desde el puesto de mando avanzado. Éste está dotado de varios puestos de trabajo y monitores para seguir las imágenes de las cámaras que se instalaron en la zona.

El objetivo primordial del dispositivo de tráfico es la seguridad del peatón. Por ello no está permitido el estacionamiento en la zona de las fiestas y se amplía el espacio peatonal con vallas. Para lograr un paso seguro entre la plaza de la Iglesia y la zona de las atracciones, donde habrá mayor trasiego, efectivos de seguridad están permanentemente regulando el paso de peatones de la avenida.

Todos los días, desde las 20:30 horas, la calle Senra y la avenida de Cordeda permanecerán cortadas. Para facilitar la accesibilidad, el Ayuntamiento estableció zonas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida. En la avenida de Vilaboa habrá también un espacio reservado para taxis y en la calle Breogán para ambulancias.

Frente a la iglesia se instalará el Punto Violeta en las noches del lunes y de martes. Estará atendido por dos profesionales especialistas para ofrecer atención ante posibles casos de acoso o agresión sexista, además de resolver dudas y proporcionar toda la información deseada en la materia.