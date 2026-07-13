A Coruña recuperará las paradas de autobús del Obelisco y del Copacabana a finales de julio

El Obelisco de A Coruña recuperará a finales de julio su parada de autobús urbano. Así lo ha anunciado este lunes el Concello, que también ha informado de que ya han comenzado los trabajos de instalación de las nuevas marquesinas.

Esta parada ha sufrido diversas modificaciones durante el último año: quedó suspendida temporalmente en abril de 2025 y volvió a dejar de prestar servicio de forma más prolongada desde el pasado mes de octubre, con motivo de las obras de remodelación de los Cantones.

Al mismo tiempo también se recuperará la parada correspondiente al sentido contrario, situada junto a la cafetería Copacabana. Este lunes comenzó el montaje de las estructuras en ambas paradas, que contarán con unas dimensiones más amplias con respecto a su configuración anterior.

En esta ocasión para el diseño de las paradas se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero, su función como punto de espera para tomar el autobús y, además, la necesidad de disponer de un espacio confortable y cubierto que forme parte de enclaves para el descanso y el encuentro, una filosofía similar a la aplicada en la parada de la calle Alcalde Manuel Casás.

Estas paradas entrarán en servicio a finales de este mismo mes de julio y será entonces cuando se supriman, de forma provisional, las paradas existentes en el entorno de la plaza de Mina, que también serán remodeladas al amparo de las obras que están en marcha en la zona.

Tras su adaptación, volverán a estar operativas y, además, con importantes novedades: la parada del Cantón Pequeño —una de las que registra más viajeros de toda la ciudad— contará con una cubierta por primera vez en su historia. "Se trata de seguir avanzando en la remodelación de los Cantones con más espacio peatonal, pero también con mejoras en los servicios que ya se prestaban, como las paradas del transporte público", indicó la alcaldesa, Inés Rey.

Próximamente, actuaciones sobre el firme y en el nuevo carril bici

Además de los trabajos en las paradas del transporte urbano del Obelisco, la dirección de obra tiene previsto iniciar esta semana las tareas de pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones, un recorrido que ya ha dejado entrever en las últimas semanas su configuración inicial.

Ahora, con esta nueva fase de actuaciones, será visible su pavimento diferenciado, una medida clave en materia de seguridad vial.

En paralelo, también está previsto iniciar la aplicación de la capa de rodadura en la calzada de los Cantones. Es decir, la primera capa de asfalto que se extenderá sobre los dos carriles por los que circulará el tráfico rodado, uno por cada sentido. Esta intervención se llevará a cabo en horario nocturno hasta el viernes 17 y supondrá cortes de tráfico, únicamente por la noche, entre la plaza de Mina y Manuel Casás, con el objetivo de avanzar con la mayor agilidad posible y minimizar el impacto en la movilidad de los vehículos durante el día.

En este sentido, y dado que los cortes de tráfico se producirán únicamente en horario nocturno, el transporte público mantendrá su actividad y horarios de forma ininterrumpida, sin variaciones.