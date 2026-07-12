Elvira Iglesias, vecina de 93 años de San Pedro de Visma, en A Coruña: "No parece que estés en la ciudad"

Elvira Iglesias, vecina de San Pedro de Visma, en A Coruña, junto a una fotografía de ella de joven en una exposición en el centro cívico. Quincemil

La vida de Elvira Iglesias siempre estuvo vinculada al barrio de San Pedro de Visma. "Nací en A Gramela, luego nos vinimos a San Pedro y, a los 22 años, me casé aquí en la iglesia. Mi marido también era de aquí y nos fuimos a Buenos Aires", cuenta a Quincemil.

La coruñesa emigró a Argentina durante 18 años, donde su marido regentó un negocio llamado 'La Coruña'. Sin embargo, la distancia nunca la alejó de Visma. "Para mí siempre fue Visma. Estando allá, en nuestra casa solo se hablaba del barrio. Cuando volvimos, en el 75, nuestras hijas ya se lo conocían sin haberlo visto nunca".

La nonagenaria ha vivido de primera mano la evolución de una zona que antaño era considerada una "aldea". De hecho, aún hoy la mayoría de sus vecinos residen en casas unifamiliares y los edificios no sobrepasan las dos plantas de altura: "No parece que estés en la ciudad". Recuerda que la zona donde se está construyendo la nueva urbanización era antes campo y leiras. "Se vivía de eso, había vacas y la gente plantaba. Estaban siempre trabajando".

Otro de los recuerdos imborrables de Elvira está ligado al monte de Visma. Durante los años de la dictadura, recuerda, los militares realizaban maniobras en la zona y en ocasiones quedaban explosivos sin detonar. "Así se murió uno de mis hermanos con 22 años", lamenta.

Una "aldea" en la ciudad

En el 75, cuando volvió a A Coruña con su marido y sus hijas, la alegría por regresar a casa era inmensa. Su hija Patricia, nacida en Buenos Aires, también recuerda ese día con cariño: "Mi padre nació seis casas más abajo. Llegamos de noche y no había luz ni agua, así que no recuerdo ver nada, pero a la mañana siguiente me desperté y miré por la ventana, me quedé asombradísima con este sitio. Era un barrio que no parecía que estuviese en la ciudad y caminando en nada te pones en el centro".

Al echar la vista atrás, Elvira explica que, pese a que el barrio cuenta ahora con aceras y carreteras asfaltadas, no siempre fue así. "Antes eran todo caminos de piedra y de tierra. Cuando llovía mucho venía todo para aquí abajo desde monte arriba", dice. En la actualidad muchas de las casas antiguas están siendo restauradas, por lo que le están dando una segunda vida al barrio.

"Para mí siempre fue Visma. Estando en Argentina, en nuestra casa solo se hablaba del barrio" Elvira Iglesias, vecina de San Pedro de Visma, en A Coruña

Otro de los recuerdos imborrables de Elvira está ligado al monte de Visma. Durante los años de la dictadura, recuerda, los militares realizaban maniobras en la zona y en ocasiones quedaban explosivos sin detonar. Uno de ellos acabó con la vida de su hermano cuando apenas tenía 22 años.

La Asociación de Vecinos trabaja desde hace unos años en recuperar las tradiciones perdidas como sus fiestas patronales: "Son diferentes. Antes todas las casas hacían comidas por las fiestas y venía la niña del ramo a pasear por todo el barrio".

Por último, al preguntarle por su zona preferida del barrio, no duda en decir que es O Portiño por la playa. "Siempre vamos a bañarnos allí. Era un puerto pequeño con muchas casitas pequeñas y íbamos todos los días en verano". "Yo no cambio San Pedro por nada", concluye Elvira.