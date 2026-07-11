Recuperan en A Coruña el cuerpo sin vida de una persona que flotaba en la playa de Oza

Los servicios de emergencia recuperaron en la mañana de este sábado el cuerpo sin vida de una persona que flotaba en el agua en las inmediaciones de la playa de Oza, en A Coruña.

Según ha informado el 112 Galicia, un particular dio la voz de alarma sobre las 09:00 horas tras avistar el cuerpo en la entrada del arenal, en la zona de Xubias.

Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizó un operativo en el que participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de A Coruña, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña.

El equipo acuático de los Bomberos de A Coruña fue el encargado de recuperar el cuerpo del agua y trasladarlo en una embarcación hasta el puerto de Oza.

Por el momento no han trascendido la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que se produjo el suceso. Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las causas de lo ocurrido.