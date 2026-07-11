Un incendio en la residencia de mayores Ballesol, en Oleiros (A Coruña), moviliza a los bomberos

Un incendio registrado este sábado en una instalación de placas solares de la residencia de mayores Ballesol movilizó a varios servicios de emergencia.

Según la información facilitada, fueron los propios trabajadores del centro quienes consiguieron extinguir las llamas en un primer momento, evitando que el fuego se propagase.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Oleiros, que revisaron la instalación para confirmar que el incendio había quedado completamente extinguido y que no existía riesgo de reactivación.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y técnicos de la instalación, que inspeccionaron la zona para evaluar el alcance del incidente y las posibles causas del incendio.

Por el momento no han trascendido daños personales como consecuencia del suceso.