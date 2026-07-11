La estación de tren de A Coruña recupera la normalidad tras dos semanas de obras

La estación de tren de A Coruña recuperó este sábado la normalidad después de dos semanas de interrupción total del servicio ferroviario debido al avance de las obras de la futura estación intermodal.

Desde el pasado 26 de junio y hasta este 10 de julio, los trenes dejaron de circular desde y hacia la ciudad herculina para permitir la ejecución de una nueva fase de los trabajos. Durante ese periodo, Renfe habilitó un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar las conexiones con el resto de Galicia y con otros destinos nacionales.

Los viajeros realizaron los desplazamientos en autobús hasta estaciones como Santiago o Betanzos-Infesta, donde continuaban el trayecto en tren. Aunque se mantuvieron la mayoría de las conexiones y las tarifas habituales, los desplazamientos sufrieron modificaciones en los horarios y, en algunos casos, un incremento en la duración del viaje.

Con la finalización de esta fase de las obras, la circulación ferroviaria vuelve a la normalidad. Las actuaciones forman parte de la construcción de la futura estación intermodal de A Coruña, un proyecto que cuenta con una inversión superior a los 87 millones de euros y que permitirá integrar el transporte ferroviario y por carretera en un único espacio.

La nueva infraestructura incluirá, entre otras mejoras, una pasarela peatonal que conectará la avenida do Ferrocarril con la avenida da Sardiñeira, un área comercial y un aparcamiento con capacidad para unas 500 plazas. La previsión es que la nueva estación entre en funcionamiento a finales de este año.

Nueva fase de trabajos

Desde hoy, sábado 11 de julio, Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo.

Con motivo de estas nuevas necesidades, Renfe ajusta levemente el horario de diez trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia: