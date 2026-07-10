Los vecinos de Elviña, en A Coruña, con miedo por las peleas entre bandas a plena luz del día: "Estamos hartos"

Desde hace semanas, los vecinos de la segunda fase de Elviña no pueden más. No saben con qué se van a encontrar al salir a la calle. Este jueves, "dos bandas" se enfrentaban en mitad de la carretera Pablo Picasso a palo limpio. Llegaron incluso a cortar el tráfico. Los conductores no se atrevían ni a tocar el claxon. No daban crédito a lo que estaban viendo.

Y esto no es cosa de un solo día. El pasado martes sucedía lo mismo. Casi siempre es en ese mismo punto donde se producen las batallas campales entre lo que, según los vecinos, parecen ser dos familias. De hecho, ese mismo día los residentes de la segunda fase trasladaban sus quejas a la Asociación de Vecinos, "hartos" y "con miedo" porque consideran que el problema está llegando demasiado lejos.

Los vecinos consideran que algunos de los protagonistas podrían ser los mismos que integraban la organización criminal desarticulada hace un par de semanas por la Guardia Civil que operaba desde el propio barrio de Elviña. En aquella operación fueron detenidas tres personas, acusadas de robar en medio centenar de furgonetas de trabajo en varios municipios de la provincia de A Coruña

Las autoridades bautizaron el operativo como 'Furgoline'. Tras semanas de investigación localizaron el piso de Elviña desde el que, supuestamente, actuaban los detenidos y donde almacenaban un botín valorado en más de 90.000 euros. Según informó la Guardia Civil, descargaban las herramientas sustraídas en un aparcamiento próximo a la vivienda y las transportaban a pie hasta el portal en el que residían.

Aunque por el momento las autoridades no han establecido ninguna relación entre ambos hechos, desde el barrio apuntan a que las reyertas podrían estar vinculadas con alguna de las familias enfrentadas. De hecho, las peleas se producen muy cerca del edificio en el que la Guardia Civil practicó las detenciones, a la altura de una escuela infantil.

"No podemos llevar a los niños al parque tranquilos"

Desde que comenzaron a repetirse este tipo de episodios, los vecinos aseguran que viven "desesperados". "No podemos llevar a los niños al parque ni hacer la compra tranquilos", relata una residente. El lugar donde se producen habitualmente las peleas se encuentra, además, junto a un supermercado de la zona.

"La familia campa a sus anchas por el barrio, haciendo churrascadas y dejando todo sucio", afirman varios vecinos que prefieren mantener el anonimato "por miedo" a posibles represalias. Aseguran que incluso llegan a instalar piscinas en mitad de la calle durante los días de más calor.

Los residentes hablan incluso de "delincuencia y el tráfico de drogas". Por ello, tanto los vecinos como la asociación insisten en reclamar una mayor presencia policial en las calles para evitar, aseguran, que la situación termine algún día en una desgracia.