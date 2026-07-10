La estación de tren de A Coruña recupera desde este sábado la normalidad en los servicios

Obras en las vías que darán servicio a la Intermodal de A Coruña. Quincemil

Renfe recupera este sábado la circulación ferroviaria en la estación de A Coruña, una vez finalizada la segunda fase de obras de Adif en la infraestructura que, desde el pasado 26 de junio, supuso la interrupción temporal del servicio en la terminal coruñesa.

Durante este período, coincidente con el inicio de la temporada estival, la compañía habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis para garantizar la continuidad de los distintos servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados.

El dispositivo organizado para estas dos semanas se ha desarrollado con normalidad, permitiendo atender la elevada demanda de desplazamientos y cumplir, además, con la programación prevista.

Nueva fase de trabajos

A partir de mañana, Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo.

Con motivo de las nuevas necesidades operativas, Renfe ajusta levemente el horario de diez trenes de Media Distancia, AVANT y Larga Distancia:

9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 06:30h (antes 06:40h)

(antes 06:40h) 9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 07:45h (antes 07:50h)

(antes 07:50h) 9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)

(antes 10:35h) 9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (Antes 13:40h)

(Antes 13:40h) 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (Antes 14:40h)

(Antes 14:40h) 9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 06:00h (Antes 05:50h)

(Antes 05:50h) 9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (Antes 15:10h)

(Antes 15:10h) 9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (Antes 11:25h)

(Antes 11:25h) 9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña, modifica su llegada a las 19:52h

4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18:21h

La compañía recuerda que, en este contexto de obras, la evolución de los trabajos podría requerir modificaciones puntuales en los primeros servicios del día 11 de julio y recomienda consultar los horarios antes de viajar, incluidos los correspondientes a las paradas intermedias.