A Coruña renueva 3.000 m2 de la calle Juan Flórez: trabajos nocturnos desde este domingo

En los próximos días, A Coruña dará un nuevo impulso al plan integral de mejora de las calzadas municipales, con nuevas actuaciones entre la plaza de Pontevedra y Juan Flórez, donde está previsto renovar el firme y, al mismo tiempo, adecuar la señalización del entorno para reforzar la seguridad vial.

Las actuaciones, que se llevarán a cabo en horario nocturno, comenzarán en la noche del domingo 12 al lunes 13. Tras estudiar las distintas posibilidades y teniendo en cuenta el intenso flujo de tráfico durante el día, los servicios municipales han optado por ejecutar el asfaltado en las horas en las que el impacto sobre la movilidad sea sensiblemente menor.

En total se actuará sobre una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, comprendida entre el acceso desde la avenida de Fisterra a la plaza de Pontevedra, la salida del aparcamiento subterráneo y el primer tramo de Juan Flórez, hasta el cruce con la calle Médico Rodríguez.

El asfaltado de Juan Flórez llega tras varios meses de intervenciones en distintos puntos de la ciudad, como el paseo marítimo (San Roque y el tramo comprendido entre la Torre y el Aquarium), la calle Posse y la rotonda de la avenida del Ejército, la carretera de la cantera de Bens, el tramo entre Casablanca y la avenida de la Pasaxe, así como el Camino do Pinar, en la Agra do Orzán.

Mejoras en la señalización

El asfaltado que se ejecutará en el inicio de Juan Flórez también conllevará mejoras en materia de movilidad. En concreto, se actuará sobre la señalización de los carriles de acceso existentes desde la avenida de Fisterra y la calle Francisco Mariño, en sentido de incorporación a Juan Flórez.

En este punto, debido a la confluencia de vehículos que acceden a Juan Flórez desde la plaza de Pontevedra, el aparcamiento subterráneo y Francisco Mariño, es más frecuente la congestión del tráfico en una zona donde, además, se encuentra una parada clave del transporte urbano en el Ensanche. Asimismo, se trata de un tramo en el que se registran numerosas maniobras de incorporación a Médico Rodríguez. Por ello, el Concello tiene previsto mejorar la señalización horizontal y vertical aprovechando las obras sobre la calzada, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y facilitar la circulación en esta parte de la ciudad.