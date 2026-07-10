Una ambulancia atropella a dos personas en San Cristóbal, en A Coruña

Dos personas han sido atropelladas por una ambulancia este viernes en el barrio de San Cristóbal, en A Coruña, según la información facilitada por el 112 Galicia.

El servicio de emergencias recibió el aviso a las 10:10 horas, cuando un particular llamó para alertar de que una ambulancia había atropellado a dos personas en el sentido de salida de la ciudad.

Tras recibir la llamada, el 112 movilizó a la Policía Local y contactó con Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que ya tenía conocimiento de lo ocurrido.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias, las dos personas atropelladas se encontraban liberadas y accesibles, por lo que no fue necesaria la intervención de los equipos de excarcelación.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el atropello ni el estado de los dos heridos.