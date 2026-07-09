Los trabajadores del transporte de mercancías se manifiestan en Agrela de A Coruña por un nuevo convenio

Los trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera de la provincia de A Coruña se concentraron este jueves en el polígono de Agrela al grito de: "Convenio xusto, xa!". Reclaman el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo y exigen a la patronal una mejora de sus condiciones laborales y salariales.

La protesta, convocada por los sindicatos CIG, UGT y CCOO, comenzó a las 11:00 horas y reunió a decenas de trabajadores a las puertas del principal polígono industrial de la ciudad. Con pancartas y consignas en defensa de un convenio "digno", los manifestantes denunciaron el estancamiento de las negociaciones y acusaron a la patronal de incumplir los compromisos alcanzados el pasado año.

Las centrales sindicales recuerdan que en agosto de 2025 ambas partes habían pactado una actualización salarial para 2026 con el objetivo de evitar que el convenio siguiese caducado y facilitar la negociación de un acuerdo plurianual.

Aquel principio de acuerdo incluía, además de mejoras económicas, avances en la jornada laboral, la remuneración del trabajo nocturno y de los domingos, el tiempo de presencia, mejoras para el personal de almacén y administración y el reconocimiento de nuevas realidades del sector, como los camiones megadúo o los trenes de carretera.

Sin embargo, denuncian que la patronal ha dado marcha atrás y plantea una propuesta que consideran "insuficiente". Según explican, la oferta contempla una subida salarial para 2026 inferior al IPC interanual de junio, limitada únicamente al salario base y sin afectar a conceptos como la antigüedad, el plus de larga distancia o las dietas. Además, critican que el incremento solo se aplicaría desde la firma del convenio y no tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Los representantes de los trabajadores aseguran que estas condiciones supondrían una nueva pérdida de poder adquisitivo para una plantilla que, afirman, ya acumula un importante deterioro salarial en los últimos años. También advierten de que los bajos salarios dificultan el relevo generacional en un sector que cada vez encuentra más problemas para incorporar nuevos profesionales.

La concentración de Agrela fue la primera de un calendario de movilizaciones que los sindicatos prevén extender durante las próximas semanas a otros polígonos industriales de la provincia si no se producen avances en la negociación con la patronal.