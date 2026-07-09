El largo camino del tren al puerto exterior de A Coruña que fortalece su operativa y su futuro

Vías que se cruzan en uno de los túneles de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña. @oscar_puente_

Marzo de 2021. El entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (hoy líder del Partido Popular) y el ministro de Transportes socialista en aquel momento, José Luis Ábalos (ahora en prisión con una condena de 24 años por el llamado caso de las mascarillas), desbloquean con un acuerdo la construcción de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña.

Este proyecto, para el que durante años no se consignaron fondos y fue objeto de cambios de diseño en el trazado y atascos administrativos, se financió con más de 160 millones de euros procedente de la línea de ayudas Next Generation, según recogió un convenio firmado en febrero de 2022.

En septiembre de aquel año, y bajo la dirección de Adif Alta Velocidad, el Estado comenzó las obras, que la semana pasada, casi cuatro años después, dio por finalizadas el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La Autoridad Portuaria de A Coruña matiza que aunque ya están terminados los tres túneles y las galerías de evacuación del ramal ferroviario, de 6,7 kilómetros de recorrido (5,3 subterráneos), todavía falta por rematar la red interior en punta Langosteira para que los trenes puedan cargar y descargar en la dársena.

Dos túneles del enlace ferroviario a punta Langosteira. @oscar_puente_

Esta obra comenzó hace dos años a cargo del Puerto de A Coruña, tiene listo su enlace con el ramal exterior y afronta trabajos en la playa de vías para las operaciones de carga y descarga de mercancías, presumiblemente para que culminen este mes de julio.

También faltan por concluir detalles técnicos relacionados con la señalización o la seguridad, como el centro de mando y seguridad (CMS), que depende de pruebas de certificación vinculadas al eje atlántico ferroviario y la estación de San Cristóbal en la ciudad herculina.

Con la nueva infraestructura "al 98% prácticamente" (el ministro se apresuró a darle ya conclusión), el tren a Langosteira no entrará en servicio hasta los primeros meses de 2027, cuando Adif confirme su operatividad global.

Traslado de operaciones, suelo libre

El funcionamiento de la conexión ferroviaria tiene una importancia mayúscula. Siempre se ha recalcado. De su implantación depende la eficiencia del puerto exterior de A Coruña, tanto sus operadores actuales como los que en el futuro se instalen. Pero hay más afecciones, destaca el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado.

"Un puerto sin tren es como un Fórmula 1 sin ruedas, lo he dicho siempre", compara. "Todas las operaciones que hacíamos en el puerto interior con graneles se podrán llevar al puerto exterior, lo cual nos libera suelo de los muelles urbanos y nos permite seguir avanzando con el proyecto Coruña Marítima".

El puerto exterior de A Coruña, al atardecer, visto desde Monticaño. Quincemil

Nuevas oportunidades a largo plazo aparecen en el horizonte, señala el presidente portuario. "Los operadores que traían mercancía por camión o que incluso no venían al puerto de A Coruña se plantearán venir porque hay servicio ferroviario", explica.

"Las operaciones con graneles que se hacen en el puerto interior se podrán llevar a la dársena exterior, lo que libera el suelo de los muelles urbanos y nos permitirá avanzar con el proyecto Coruña Marítima" Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

El tren a punta Langosteira mejorará la operatividad de empresas instaladas en la dársena que incluso amplían instalaciones, como la estibadora Galigrain o la compañía logística Pérez Torres Marítima, e impulsará proyectos como el traslado definitivo de Repsol o el almacenamiento y distribución de combustibles que afronta la también logística Exolum a finales de esta década.

"Para Repsol, las infraestructuras logísticas que mejoran la conectividad del puerto exterior de punta Langosteira son relevantes para impulsar la competitividad y contribuyen al desarrollo de la actividad industrial y portuaria del entorno", señalan fuentes de la compañía petrolera.

Liquidez para inversiones y ampliaciones

El anuncio de Óscar Puente respecto al tren a Langosteira se produjo pocos días después de que el Puerto de A Coruña informase de dos operaciones de reestructuración de la deuda que tiene contraída con Puertos del Estado y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por la construcción de la dársena exterior de Langosteira.

La Autoridad Portuaria debe devolver los 200 millones de euros prestados por Puertos. Entre 2027 y 2030 debía amortizar un total de 36,5 millones, pero ultima una reordenación del crédito por la que en ese periodo pagará 16,5 millones y podrá emplear los otros 20 en inversiones en los muelles exteriores e interiores.

El préstamo con el BEI, de 130 millones, implicaba el pago de una amortización de 36 millones entre 2026 y 2030. Mediante dos créditos con Abanca y BBVA, el Puerto contará ahora con 83,15 millones de euros para hacer frente a esta deuda y a otras inversiones relacionadas con los proyectos de la estrategia Green Port.

Operación de descarga de Repsol en los muelles de punta Langosteira. Autoridad Portuaria de A Coruña

Martín Fernández Prado indica que hay una partida de casi 100 millones de euros para invertir en la zona sur de Langosteira y recuerda que se acaban de licitar los nuevos pantalanes para las descargas de Repsol. El gasto también apunta a la futura terminal de líquidos que "usarán Exolum y otras empresas".

Los muelles del puerto interior serán objeto de otro plan de inversión "en mantenimiento y reparación de deficiencias" para mejorar la actividad pesquera, náutica y de cruceros.

"Para generar nuevos ingresos que paguen el crédito del puerto exterior necesitábamos hacer inversiones, pero no teníamos dinero. Ahora dejamos de mordernos la cola de la pescadilla", explica el presidente del Puerto. "Parte del dinero amortizado lo dedicaremos a estas obras, que darán nuevas actividades económicas y nuevos ingresos para pagar el préstamo".