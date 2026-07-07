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Una persona resulta herida leve por una colisión en cadena en Arteixo (A Coruña)
Además, otra persona sufrió una salida de vía en la Nacional VI, en Oleiros
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La comarca de A Coruña ha registrado en la tarde de este martes dos accidentes de tráfico, uno de ellos en Oleiros y otro en Arteixo, en los que solamente hubo que lamentar heridos leves.
El primero de ellos tuvo lugar hacia las 15:58 horas en la Nacional VI cerca de Iñás.
Aquí el 112 recibió el aviso de un particular que informaba de una salida de vía de un vehículo que acabó chocando contra un contenedor. A la llegada de los efectivos de emergencias se constató que sufría algunas molestias debido al golpe.
Más tarde, sobre las 18:12 horas, en Arteixo tenía lugar una colisión en cadena.
En total fueron tres los vehículos implicados, que chocaron en la AC-551, junto al polígono de Morás.
En este caso tampoco hubo que lamentar grandes daños, con solamente una persona resultando herida leve.