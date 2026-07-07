En libertad, pero sin licencia, el conductor de Bolt detenido por agresión sexual en A Coruña

El conductor de Bolt detenido por una presunta agresión sexual a una menor en A Coruña ha quedado en libertad provisional tras pasar este lunes a disposición judicial. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad y le impuso como medida cautelar la retirada provisional de la licencia que le habilita para ejercer como conductor.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual a una menor. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión, por lo que la jueza decretó su libertad mientras continúa la instrucción del caso.

La detención se produjo el pasado sábado después de que una menor denunciase haber sufrido una agresión sexual durante un trayecto en un vehículo de Bolt en A Coruña. Según pudo saber Quincemil, la joven viajaba en el asiento del copiloto cuando el conductor presuntamente realizó tocamientos y llegó a lamerle una oreja.