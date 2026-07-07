A Coruña destina más de 340.000 euros a 33 proyectos de inclusión social a través del deporte y la cultura

El Concello de A Coruña firma los convenios de las nuevas ediciones de Deporte Solidario e Inclusivo y Cultura Accesible e Inclusiva Concello da Coruña

El Concello de A Coruña, a través de la Fundación Emalcsa, dio este martes continuidad a dos de sus principales programas de inclusión social con la firma de los convenios de las nuevas ediciones de Deporte Solidario e Inclusivo y Cultura Accesible e Inclusiva. La convocatoria 2026-2027 contará con una inversión conjunta de 343.350 euros y permitirá desarrollar 33 proyectos impulsados por entidades deportivas y culturales de la ciudad.

La alcaldesa y presidenta de la Fundación Emalcsa, Inés Rey, presidió el acto, acompañada por los concelleiros Nereida Canosa, Gonzalo Castro y Manuel Vázquez, además de representantes de las entidades beneficiarias y de las empresas colaboradoras.

"A Coruña es una ciudad que entiende el deporte y la cultura como derechos, pero también como poderosas herramientas de transformación social", destacó la regidora. En este sentido, añadió que ambos ámbitos son "espacios de encuentro, de aprendizaje, de bienestar y de convivencia" que permiten "construir comunidad y fortalecer los vínculos que nos unen como ciudad".

Inés Rey también puso el foco en el impacto de estas iniciativas sobre las personas participantes. "Detrás de las cifras de esta convocatoria hay personas que encuentran en estos proyectos una oportunidad para participar, crecer, relacionarse con los demás y desarrollar plenamente sus capacidades", señaló.

Miles de beneficiarios a través del deporte

La decimotercera convocatoria de Deporte Solidario e Inclusivo recibirá 243.407,50 euros para financiar 18 proyectos de entidades deportivas de A Coruña.

Las iniciativas abarcan disciplinas como tenis, rugby, esgrima, natación, fútbol, halterofilia, hípica, deportes de montaña o patinaje, utilizando el deporte como herramienta para fomentar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y los hábitos de vida saludables.

Según las previsiones, beneficiarán directamente a 4.089 personas.

Quince proyectos culturales

Por su parte, el programa Cultura Accesible e Inclusiva destinará 99.943 euros al desarrollo de 15 proyectos culturales, con una previsión de 2.577 beneficiarios directos.

Las propuestas incluyen actividades relacionadas con el teatro, el cine, la música, las artes plásticas, la creación audiovisual o la cultura urbana, dirigidas a personas con discapacidad, mayores, infancia y juventud, personas migrantes y colectivos en riesgo de exclusión social.

Muchas de ellas se desarrollarán en colaboración con asociaciones sociales, centros educativos y entidades especializadas.

Más de tres millones de euros desde su creación

Con la firma de estos convenios, la Fundación Emalcsa reafirma su apuesta por fortalecer el tejido asociativo local y favorecer proyectos de impacto social mediante la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales.

Desde su puesta en marcha, la fundación ha destinado más de 2,5 millones de euros al programa Deporte Solidario e Inclusivo y más de 940.000 euros a Cultura Accesible e Inclusiva, consolidando ambas convocatorias como referentes de la inclusión social a través del deporte y la cultura en A Coruña.