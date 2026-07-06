Detenido en A Coruña un conductor de Bolt por agredir sexualmente a una menor

Un VTC de la empresa Bolt circula por la avenida de la Marina. Quincemil

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado en A Coruña a un conductor de Bolt como autor de una agresión sexual a una menor, según ha podido confirmar Quincemil.

Los hechos se produjeron cuando la joven viajaba en un vehículo de la plataforma de transporte. Según ha podido saber este medio, la menor ocupaba el asiento del copiloto cuando el conductor, presuntamente, comenzó a realizarle tocamientos y llegó a lamerle una oreja durante el trayecto.

Tras lo ocurrido, la menor denunció los hechos y la Policía Nacional procedió a la detención del conductor, investigado por un presunto delito de agresión sexual.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado a este periódico tanto la detención como que el arrestado prestaba servicio como conductor de Bolt en el momento de los hechos.

Se espera que la investigación continúe para esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.