A Coruña empieza a vender la Lotería de Navidad: "Compra mucha gente de Andalucía o del País Vasco"

Pablo Seivane, de El Filón de Oro en A Coruña. CGM

Todavía faltan algo más de cinco meses, pero la Lotería de Navidad ya cuelga de las administraciones de A Coruña y también de algunos locales de restauración y de hostelería. Desde hace una semana ya es posible comprar los décimos para optar al sorteo y, en el mejor de los casos, llevarse El Gordo.

En El Filón de Oro, ubicado en rúa Nueva, explican que están vendiendo ya más que el año pasado.

Por aquí pasan "todo tipo de personas, los de aquí, los de los restaurantes y cafeterías, los que vienen de fuera, gente que encarga porque va a venir de vacaciones...", indica Pablo Seivane.

En esta administración superan el millón de euros enviado fuera y otro tanto aquí.

Entre los turistas, venden mucho a gente "de Andalucía, de Mallorca, de Cataluña, de Madrid y del País Vasco".

Un perfil que se repite en otras administraciones de la ciudad.

Es el caso de La Favorita, en Cuatro Caminos.

Cristina González admite que van vendiendo "poco a poco" y que ya el mes pasado tuvieron muchas peticiones, aunque todavía no había décimos.

"El mes que viene o hacia finales de verano irá mejor", comenta sobre las ventas, que se concentran en gente que veranea en la ciudad, sobre todo andaluces o vascos.

"La gente de aquí espera a última hora", comenta, antes de añadir que tienen ya reservas hechas para "los locales de siempre o para comisiones de fiestas que repiten todos los años. Es pronto, pero se sumará gente nueva", aventura.

Y desde la plaza de Pontevedra, María José Barca, de La Barca de Oro, explica también que las ventas empiezan a subir en estos primeros días con la mayor demanda de "gente que viene de vacaciones o a la playa y que andan estos días por aquí".

"Preguntan mucho por ella", explica la lotera, recordando que venden todas las terminaciones, también a través de Internet.

Para quien prefiere comprarla en persona, existe la opción de adquirir los décimos en locales de hostelería. Es el caso del Orballo donde, desde este mismo lunes, está a la venta el 15008.

"Cada año jugamos un número diferente", explican desde el restaurante, indicando que este año adelantaron la venta de décimos a la temporada estival. El año pasado ya vendieron "bastante" y este año esperan seguir llegando a los turistas pero también "a los clientes habituales".

A meses de la Lotería de Navidad, A Coruña ya empieza a repartir suerte.