Un conato de incendio obliga a desalojar una terraza de un local de San Andrés, en A Coruña

En la madrugada de este domingo, la clientela del Universal, de la calle San Andrés, tuvo que desalojar el local debido a un conato de incendio que se resolvió sin heridos.

Algo antes de las 01:20 horas se comenzó a ver humo saliendo del contador eléctrico, ubicado en el exterior del local de hostelería, lo que alertó a clientes y trabajadores que de inmediato se alejaron de la terraza.

El fuego afectó a los aislantes y a la caja de fusibles, pero las dimensiones del incendio fueron mucho menores de lo que podía parecer en un primer momento.

Los bomberos se encargaron de abrir la caja del contador y así pudieron comprobar que no era necesaria una intervención directa.

Hasta el lugar también acudieron efectivos de la policía.

Por precaución, el equipo de bomberos desplazado mantuvo un retén para actuar en caso de que se volviese a activar el incendio y permanecieron en el lugar hasta la llegada de los técnicos, que se encargaron de solucionar la avería.