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Un hombre resulta atropellado por un coche que salía de su garaje en Arteixo (A Coruña)
El suceso se produjo en Meicende esta mañana
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Un hombre ha resultado herido esta mañana en Arteixo al ser víctima de un atropello en la travesía de Meicende.
El suceso se produjo sobre las 11:20 horas de este sábado, cuando la víctima fue alcanzada por un coche que salía de su garaje, a la altura del número 90 de esta vía.
Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencia, que movilizaron a Urxencias Sanitarias y a la Policía Local.
Pese a no haber quedado atrapado, el hombre sí necesitó asistencia sanitaria debido a las heridas.