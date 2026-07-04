Un hombre resulta atropellado por un coche que salía de su garaje en Arteixo (A Coruña)

Un hombre ha resultado herido esta mañana en Arteixo al ser víctima de un atropello en la travesía de Meicende.

El suceso se produjo sobre las 11:20 horas de este sábado, cuando la víctima fue alcanzada por un coche que salía de su garaje, a la altura del número 90 de esta vía.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencia, que movilizaron a Urxencias Sanitarias y a la Policía Local.

Pese a no haber quedado atrapado, el hombre sí necesitó asistencia sanitaria debido a las heridas.