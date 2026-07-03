Muere en A Coruña el hombre que fue atropellado por un camión de la basura en San Andrés

Escena del atropello a un hombre de 80 años en San Andrés (A Coruña). Quincemil

El hombre de 88 años que fue víctima de un atropello el pasado 25 de junio en San Andrés ha fallecido. El accidente se produjo a la altura de la iglesia, algo antes del paso de peatones, donde un camión de la basura alcanzó al hombre, provocándole graves heridas en la cabeza.

Tras recibir el aviso de particulares que fueron testigos del suceso, los servicios de emergencias movilizaron al momento tanto a efectivos del 061 como de la Policía Local, que cortó el tráfico en la vía de manera temporal.

El hombre fue trasladado inmediatamente al CHUAC, donde ingresó en la UCI con pronóstico reservado por un traumatismo craneoencefálico, además de golpes y contusiones.

Cuatro días después del accidente, el pasado 29 de junio, la víctima, que era vecino de la zona, falleció debido a la gravedad de las lesiones.